Schiedsrichter - ein Leben für die Pfeife

Was pfeift denn der da?„ Schiedsrichter zu sein muss man lieben, leicht ist der Job nämlich nicht. Alle im Stadion warten eigentlich nur auf einen Fehler - pfeift man gut, gibt’s aber nur intern ein Lob. Ausreichend “Personal„ für diesen anspruchsvollen Beruf zu finden, wird immer schwerer. Gerade in Corona-Zeiten. Bis zu 13 Tage vor den Spielen müssen die Schiedsrichter Bescheid geben, ob sie zur Verfügung stehen. Danach beginnt die Besetzung mit Computerunterstützung. “Es bedarf wöchentlich an die 35 Stunden für rund 200 Kampfmannschafts- und 300 Nachwuchsspiele. 250 Schiris haben wir zur Verfügung„, sagt Manfred Paul, Chefbesetzer im Steirischen Fußballverband. “In den unteren Klassen müssen wir vor allem auf nahe Wege und Wirtschaftlichkeit achten."