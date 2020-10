Tokio-Marathon von März auf Oktober 2021 verlegt

Das Rennen in der Olympiastadt mit üblicherweise mehr als 35.000 Teilnehmern ist eines der weltweit sechs Marathon Majors. Heuer war der Marathon in der japanischen Hauptstadt am 1. März nur als Eliterennen ohne Hobbyläufer ausgetragen worden. Die Olympischen Spiele sollen nächsten Sommer mit einem Jahr Verspätung in Tokio stattfinden.