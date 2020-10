Rossi: „Wichtiger Schritt, aber noch nicht alles“

Danke an die Familie

Das Eishockey-Gen hat der Jungspund von seinem Vater Michael, der in den 1990iger-Jahren Nachwuchsteamspieler war, und später für Lustenau, Graz und lange Jahre für die VEU Feldkirch auflief. Klar, dass da auch ein großes Danke des NHL-Neulings an den Papa, aber auch Mama Claudia kam: „Sie haben alles in meine Karriere investiert, mich wahnsinnig unterstützt!“ Rossis nähere Zukunft ist noch offen, wird aber zeitnah geklärt. Die Optionen: Bei den ZSC Lions (Sz) spielen, bis die NHL-Saison beginnt - oder demnächst zur Vorbereitung auf die neue Saison nach Minnesota fliegen.