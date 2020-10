French Open: Rot-weiß-rotes Juwel im Viertelfinale

Nicht Dominic Thiem, sondern Lukas Neumayer vertritt als letzter Spieler Österreichs Farben bei den French Open in Paris. Der 18-jährige Salzburger, der seit dem Sommer in der Südstadt neben seinem Coach Gerald Kamitz auch mit Günter Bresnik trainiert, qualifizierte sich am Mittwoch mit einem glatten 6:1 und 6:3 über den Serben Hamad Medjedovic für das Viertelfinale des Junioren-Bewerbs.