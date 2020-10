Mitten in Corona-Zeit: Afrikas Topteams in Kärnten

Auch Tijani dabei

Neben dem in Linz geborenen Lawal findet sich auch der von Meister Salzburg an Hartberg verliehene Samson Tijani (18) im nigerianischen Aufgebot, in dem zahlreiche Europa-Legionäre stehen. Die vom Deutsch-Franzosen Gernot Rohr trainierte Auswahl ist in Sankt Veit einquartiert. Am Dienstag reiste auch der regierende Afrika-Meister Algerien an, die Nordafrikaner wohnen in Villach und trainieren in Faak am See. Die Tunesier treffen noch diese Woche ebenfalls in Villach ein.