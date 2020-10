98. Sieg im 100. Match! Nadal kennt keine Gnade

Mit dem 98. Sieg in seinem 100. French-Open-Match hat Rafael Nadal das Halbfinale von Roland Garros erreicht. Der 34-jährige Spanier entschied in der Nacht auf Mittwoch das Viertelfinale gegen den 19-jährigen Italiener Jannik Sinner 7:6 (4), 6:4, 6:1 für sich. Der zwölffache Paris-Champion Nadal trifft im Kampf um den Einzug in das Endspiel auf den Argentinier Diego Schwartzman, der den Österreicher Dominic Thiem in fünf Sätzen niedergerungen hatte.