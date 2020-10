Angeschlagener Thiem: London „krönender Abschluss“

Corona sorgte für eine verkürzte Tennis-Saison, für Dominic Thiem stehen nach dem Aus in Paris nur noch drei Turniere auf dem Programm. Zuerst der Heim-Klassiker in der Wiener Stadthalle, dann folgen das „1000er“ von Paris-Bercy und das Masters in der Londoner O2-Arena. Bei der inoffiziellen ATP-WM erreichte Thiem 2019 das Endspiel. In einem hochklassigen Thriller setzte sich der Grieche Stefanos Tsitsipas mit 6:7, 6:2, 7:6 durch. „Es war so eng“, erinnert sich Österreichs Tennisstar, „dennoch gehört dieses Masters zu den schönsten Erinnerungen. Eine beeindruckende Bühne, die man dort erlebt!“