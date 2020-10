Sophia Thomalla moderiert Dating-Show

Die Dreharbeiten der zweiten Staffel „Are You The One?“ haben offiziell begonnen. Neben 20 neuen Singles, die alle auf der Suche nach ihrem „Perfect Match“ sind, begrüßt die RTL-Sendung auch eine neue Moderatorin. Sophia Thomalla wird ab sofort „Are You The One?“ aus einer Villa in Griechenland moderieren.