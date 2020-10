Rettungshund Romeo wird seit Stunden vermisst

Die Österreichische Rettungshundebrigade, Landesgruppe Kärnten, vermisst einen ihrer Rettungshunde. Der schwarze Flat Coated Retriever Romeo ist am Montag gegen 15 Uhr in Vordernöring bei Eisentratten in einen Elektrozaun geraten und in Panik davongerannt. Seitdem wird der treue Rüde vermisst. Er ist sehr zutraulich. Vielleicht ist er jemandem zugelaufen. Bei Sichtung bitte bei Michael Kampusch - Tel. 0664/8100358 - melden.