Thomas nach Sturz wohl ohne Chance auf Giro-Sieg

Thomas war bereits in der neutralen Zone zu Fall gekommen und musste noch vor dem Schlussanstieg abreißen lassen. Neuer Gesamt-Erster ist der Portugiese Joao Almeida, der beim Auftaktzeitfahren am Samstag den zweiten Platz belegt hatte und nun Filippo Ganna an der Spitze ablöste. Zeitgleich dahinter liegt Tagessieger Caicedo.