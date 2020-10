Anschober: Kein Bedarf für Maskenpflicht im Freien

Bundesweite Maßnahmen „scheinen zu wirken“

Die Frage, ob etwaige andere Verschärfungen geplant seien, beantwortete er damit, dass die bundesweiten Maßnahmen, die vor knapp drei Wochen umgesetzt wurden, zu wirken scheinen. Derzeit liege der Schwerpunkt bei zusätzlichen regionalen Maßnahmen, überall dort, wo ein höheres Risiko herrsche, also etwa in den orangen Bezirken, so der Gesundheitsminister. Dort werde spezifisch auf das Ausbreitungsgeschehen eingegangen.