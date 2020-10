Italien: Landesweite Maskenpflicht im Freien kommt

Fast 36.000 Todesfälle seit Beginn der Pandemie in Italien

2578 neue Infektionsfälle wurden in 24 Stunden am Sonntag registriert, am Vortag waren es 2844. Außerdem wurden 18 Todesfälle gemeldet, am Samstag waren es 27. Die Zahl der Toten seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 35.986. Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle kletterte auf 57.429, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten wuchs von 3205 auf 3287 an, teilte das italienische Gesundheitsministerium am Sonntag mit.