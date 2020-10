Thiem-Physio: Ein Spiel am „Rande des Wahnsinns“

Geht es nach seinem Physiotherapeuten, hat Tennis-Ass Dominic Thiem den Fünfsatz-Kraftakt gegen den Franzosen Hugo Gaston am Sonntag gut verdaut. „Gefühlsmäßig hat er das Match gut weggesteckt“, erklärte Alex Stober am Montag. „Es war ein sehr guter Test für ihn. Und für uns alle eine komplett neue Erfahrung gegen einen Spieler, der ihn fast an den Rande des Wahnsinns gebracht hat.“