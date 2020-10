Meister Liverpool wird von Aston Villa vorgeführt

Der englische Meister Liverpool hat sich in der vierten Premier-League-Runde blamiert und bei Aston Villa ein Debakel kassiert. Mit 2:7 ging die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am Sonntag in Birmingham unter. Villa-Stürmer Ollie Watkins war mit drei Toren in der ersten Hälfte (4., 22., 39.) der Matchwinner.