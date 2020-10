Thiem: „Das war ein extrem hartes Stück Arbeit“

„Muss mich genau informieren“

Am Sonntag soll Thiems Lauf in Roland Garros eine Fortsetzung finden. Der Gegner ist eine Überraschung, der Franzose Hugo Gaston eliminierte in der dritten Runde sensationell den einstigen Paris-Champon Stan Wawrinka in fünf Sätzen und weinte nach dem Matchball vor lauter Glück. „Ich muss mich genau über ihn informieren, hab natürlich das Match gegen Stan im Fernsehen verfolgt“, sagte Dominic, „ein sehr interessanter Spieler.“