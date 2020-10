Nein zu Corona-Impfung, Krisenmanagement schwach

Zwei Drittel der Befragten gaben an, sich nicht impfen zu lassen, auch wenn ein Impfstoff in Österreich zugelassen wird. Lediglich 15,6 Prozent sprachen sich für eine Impfung aus. Noch wesentlich deutlicher fiel die Antwort auf die Frage aus, was denn die Österreicher von einer verpflichtenden Impfung halten? Nichts! Neun von zehn Befragten sind gegen eine Impfpflicht.