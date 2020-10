Zwei Drittel würden sich nicht impfen lassen

Eine solche Pflicht ist laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auch nicht geplant, wie er bereits mehrmals betont hat. „Ich bin absolut überzeugt davon, wenn der Impfstoff erst mal da ist, entsteht eine völlig neue Diskussion darüber“, so Anschobers Reaktion auf die aktuelle Umfrage in der Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Ampelschaltung am Freitag. Auch der Infektiologe Florian Thalhammer (MedUni Wien/AKH) befürwortete vielmehr, dass Menschen motiviert werden sollen, sich impfen zu lassen.