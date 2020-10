Spaniens Tourismus erleidet drastischen Rückschlag

In den ersten acht Monaten besuchten heuer nur 15,7 Millionen Menschen das beliebte Urlaubsland - das waren um 73 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Touristen gaben allein im August insgesamt 79 Prozent weniger aus als vor Jahresfrist. Auch in Österreich sanken die Nächtigungen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres im landesweiten Schnitt - um 33 Prozent auf 39,5 Millionen.