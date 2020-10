„Vielleicht hilft Trump diese Erfahrung“

Erst diese Woche fand das erste Wahlduell zwischen Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden statt. Dieses artete schnell in ein Schreiduell aus, in welchem der Präsident seinen Herausforderer stetig unterbrach und nicht zu Wort kommen ließ. Zuseher genausowie zahlreiche Medien und Politiker sahen es als einen Tiefpunkt der politischen Kultur an. User „Extremfall“ nimmt dieses Duell auf und meint, dass Trump „nach all den negativen Kommentaren zu der TV-Debatte auch mal was Positives gebraucht hat“