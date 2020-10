Silvia Schneider: Die souveräne Alleskönnerin

Da wäre einmal die neue Herd-Sendung „Silvia kocht“, immer werktags in ORF 2. Frau Schneider trifft in diesem Format nicht nur auf interessante Köche, sie besucht auch regionale Lebensmittel-Veredler und Restaurants, sie reist also quer durchs Land. Ihre eigene Firma, die Silvia Schneider Ges.m.H., firmiert als Produzentin. „Kochen hat mich immer schon interessiert, ich durfte oft in der Küche zu Hause mithelfen. Heute esse ich eigentlich alles, es darf ruhig auch deftig sein.“