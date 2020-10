Neue Corona-Strategie für steirische Spitäler

10.000 Behandlungen mussten verschoben werden

„Die Kapazität an Corona-Patienten auf der Normalstation liegt nun um fast das Dreifache über dem Tagesspitzenwert aus dem Frühjahr. Damit wollen wir den Normalbetrieb so lange wie möglich gewährleisten“, sagt KAGes-Sprecher Reinhard Marczik. Während der ersten Corona-Welle mussten ja an die 10.000 Behandlungen in den steirischen Spitälern verschoben werden. Durch die Aufstockung der Kapazitäten hofft man auch, einer möglichen Grippe-Welle vorzubeugen.