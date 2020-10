Wenn durch Schmerzen der Sex zur Qual wird ...

Auch trockene Scheide durch hormonelle Umstellung in und nach den Wechseljahren kann zu einer Dyspareunie führen. Häufig wird ein Mangel an Östrogen diagnostiziert. Dadurch wird die an Östrogenrezeptoren reiche Haut in der Scheide deutlich dünner, reißt leichter ein und schmerzt. Verwenden Frauen chemische Verhütungsmittel, kommen diese ebenfalls als Ursache in Frage. Zusätzlich sind auch psychologische und soziale Belastungen wie Stress und Erschöpfung mitunter Auslöser. „Geduld, Offenheit, das Wissen um die Erkrankung und darum, dass sie behandelt werden kann, sind wichtige Schritte hin zu einer langfristig schmerzfreien und lustvollen Partnerschaft“, betont die Expertin.