Tirol: 4000 Paare sagten „Ja“, 1100 wieder „Nein“

1139 Mal den „Bund fürs Leben“ vorzeitig beendet

Klappt die Beziehung nicht mehr, kommt es in vielen Fällen letztlich zur Scheidung. Davon gab es im Vorjahr 1139 (entspricht einem Minus von 1,7 %). Auch wurden fünf eingetragene Partnerschaften aufgelöst. Im Bezirksvergleich gab es in Innsbruck-Land mit 304 Scheidungen die meisten. Gefolgt vom Bezirk Kufstein (202), Innsbruck-Stadt (195), Schwaz (132), Kitzbühel (93), Imst (81), Lienz (52), Reutte (44) und Landeck, das mit lediglich 36 Scheidungen in dieser Hinsicht Schlusslicht ist. Betroffen von den Scheidungen waren in Summe 1257 Kinder, davon 886 unter 18 Jahren. Spannend ist sicher, wie die Zahl der Eheschließungen, aber vor allem auch jene der Scheidungen für 2020 aussieht bzw. wie sich Corona darauf auswirkt.