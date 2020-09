Studie: Mobbing in unseren Klassen macht Schule!

Aufhorchen lässt die neue, österreichweite Jugendstudie zum Thema Gewalt- und Mobbingerfahrungen von Jugendlichen in diversen Sozialräumen sowie zum Umgang junger Menschen mit Gewalt und Mobbing. Das Institut für Jugendkulturforschung in Wien erhielt von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Oberösterreich den Auftrag der Durchführung, die Ergebnisse wurden gestern Vormittag in Linz präsentiert – und zwar mit Tiroler Beteiligung in Form von Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser.