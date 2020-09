Wende! Mainz-Trainer nach Spielerstreik entlassen

Mainz 05 zog mit der Trennung von Beierlorzer die Konsequenz aus einem Trainingsstreik der Spieler am vergangenen Mittwoch. Die Mainzer Profis hatten aus Protest gegen die Suspendierung von Stürmer Adam Szalai (unten im Bild) das Training verweigert. Am vergangenen Samstag gab das Team in der Bundesliga beim Heim-1:4 gegen Aufsteiger VfB Stuttgart eine teilweise katastrophale Vorstellung ab. Beierlorzer war als Nachfolger von Sandro Schwarz erst seit Mitte November 2019 Mainzer Cheftrainer.