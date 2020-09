Formel 1 geht gegen Hamiltons Protestwelle vor

Auch in Sotschi im Fokus: Lewis Hamilton! Die FIA reagierte offenbar gezielt auf den Auftritt des Weltmeisters, der nach seinem Sieg in Mugello vor zwei Wochen ein T-Shirt mit der Aufschrift „Verhaftet die Polizisten, die Breonna Taylor getötet haben“ getragen hatte. Damit erinnerte der 35-jährige Mercedes-Pilot an die schwarze US-Amerikanerin, die im März im Alter von 26 Jahren bei einem Einsatz in ihrem Haus von Polizisten erschossen worden war.