Ausbau-Pläne für die „Fuzo“ in der Grazer City

Verkehrsberuhigung steht in den Städten derzeit ganz oben auf der Agenda. Die Wiener Innenstadt soll „autofrei“ werden. In Graz will Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) die Fußgängerzone in der City ausweiten. Doch nicht alle heißen das gut - es wird befürchtet, dass es dann zu wenige Parkplätze gibt.