Wiener City soll noch vor Wahl autofrei werden

Wiens grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl (ÖVP), wollen die Wiener City autofrei machen. Am Mittwoch wurde das neue Verkehrskonzept für den 1. Bezirk offiziell vorgestellt. „Die Innenstadt gehört den Menschen und nicht den Motoren“, so Hebein. Starten soll das Projekt bereits vor der Wien-Wahl im Oktober. Es wird jedoch eine lange Liste an Ausnahmen geben.