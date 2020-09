Boygroup durchlöcherte Innsbrucker Abwehrbeton

Aigners Tor als Dosenöffner

Letztlich setzte sich bei der Regenschlacht bei fünf Grad in Grödig, die sich Bullen-Sportboss Christoph Freund nicht entgehen ließ, die Klasse der Boygroup durch. Aber beim dritten Sieg im dritten Saisonspiel stand nicht das Sturmduo im Fokus: zuerst knackte mit Aigner (50.) ein defensiver Mittelfeldspieler den Wacker-Abwehrbeton nach 230 Saisonminuten ohne Gegentor. Aigner verwertete einen Abpraller nach Ecke per strammen Schuss aus 14 Metern. Ähnlich das 2:0: Ecke von links von Seiwald – und der aufgerückte Verteidiger Oroz drückte per Kopf (75.) zur Entscheidung ab. Während die Svensson-Boys weitere gute Chancen vergaben, war die Defensive nie richtig in Gefahr.