Wir brettern mit König Fußball über die Landstraße

Ist eine Revolution denkbar?

Trotzdem hält der einfache Fan, also wir, an König Fußball fest, als gäbe es keine Alternative. Oder ist doch noch eine Revolution in der Monarchie des Balls denkbar? Mit cleveren Beobachtungen und smartem Humor legt Janez Janša in seinem Hörspiel die fragwürdigen Strukturen eines fragwürdigen Systems frei. Dass man für diesen Genuss nicht unbedingt in einem von 100 Taxis sitzen hätte müssen, mag sein. Aber König Fußball und das Auto als Krönung der Mobilität - da ist durchaus ein gedanklicher Doppelpass möglich!