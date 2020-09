Erntedankfeste ohne Gesang

Immer mehr Events fallen Corona zum Opfer

Die Erntedankfeste können in reduzierter Form zumindest stattfinden. Immer mehr Veranstaltungen müssen hingegen gestrichen werden, die Liste an coronabedingten Absagen wird immer länger. Neu hinzugekommen: Die Krampusläufe in Bischofshofen und St. Johann fallen in diesem speziellen Jahr ebenso aus wie die Fachmesse „Alles für den Gast“.