Alaba-Krimi: Droht den Bayern nun der Super-GAU?

Wenn man Berichten des spanischen Portals „Don Balon“ Glauben schenken darf, dann spielt Real Madrid in Alabas Gedanken eine große Rolle. Das Medium berichtet, dass der 28-jährige Österreicher seinen Vertrag (bis 2021) in München auslaufen lassen könnte. Somit könnte er die Bayern im kommenden Jahr ablösefrei in Richtung spanische Hauptstadt verlassen.