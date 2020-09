Google Maps zeigt jetzt Corona-Risikogebiete an

Wo ist das Risiko, sich mit dem neuen Coronavirus anzustecken, besonders hoch und wo ist es vergleichsweise sicher? Antwort darauf will Google künftig direkt in seinem Kartendienst Maps geben. Nutzer sollen sich dafür Risikogebiete über eine eigene Ebene einblenden können, wie das Unternehmen am Mittwoch in einem Blogeintrag ankündigte.