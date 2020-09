„Das war ein Gefühl wie beim ersten Mal!“

Auch der in Kanada geborene Mittelstürmer Taylor Vause (28) war wie seine Kollegen von dem Aus durch die Corona-Krise auf dem Weg zu einem Spiel in Graz am 10. 3. überrumpelt worden. Zurück in die Halle konnten die „Caps“ erst Mitte August. Fischer: „Ich war noch nie so lange nicht auf dem Eis gewesen! Man musste wirklich wieder ganz neu reinkommen. Das ist eine Bewegung, die man extrem schnell verliert . .“