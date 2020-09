Salzburg: „Müssen zu Hause alles klar machen“

Red Bull Salzburg darf trotz einer Mager-Vorstellung in Tel Aviv mit einer weiteren Saison in der Königsklasse planen. Nach dem 77. Sieg im Europacup war die Erleichterung riesig. „Wir müssen zu Hause gegen Maccabi alles klar machen“, so Geschäftsführer Stephan Reiter. Es gibt aber noch keine Gedanken an Champions League-Hits.