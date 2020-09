Warnung an Bayern-Fans: „Kein Fußball-Ischgl!“

Das Supercup-Spiel am Donnerstag in Budapest zwischen Bayern (David Alaba nahm nach Muskelproblemen wieder das Training auf) und dem FC Sevilla wird Politikum. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte eine schärfere Quarantäneregel für Fans an: „Da ist ein hohes Infektionsgeschehen, und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht ein Fußball-Ischgl riskieren - das brauchen wir nicht!“ Söder betonte, er blicke mit Sorge auf das Spiel, sollten wirklich „2000, 3000 Leute aus München und der Region nach Budapest fliegen, Ungarn ist ja zu Recht als Hochrisikogebiet eingestuft.“