Außerirdisch! Ibrahimovic mit Doppelpack für Milan

„Oldie“ Zlatan Ibrahimovic ist auch in der neuen Saison der italienischen Serie A ein Torgarant! Zwölf Tage vor seinem 39. Geburtstag erzielte die Stürmerlegende beim 2:0-Heimsieg des AC Milan über Bologna beide Treffer und bescherte dem Team von Trainer Stefano Pioli einen gelungenen Start in die Meisterschaft. Beim 1:0 (35.) verwertete Ibrahimovic eine Flanke von Theo Hernandez mit dem Kopf, das 2:0 (51.) machte er per Elfer nach einem Foul an Ismael Bennacer.