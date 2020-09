„Maskenball“ in Madrid nach Protest abgebrochen

Nur gute Sitzplätze mit ausreichend Sicherheitsabstand

Die Vorschriften in Madrid sehen eine Kapazität von bis zu 75 Prozent in den Kulturhäusern vor, was in der Praxis keinen sicheren Abstand zwischen allen Zuschauern zulässt. Laut einer offiziellen Erklärung besetzte man trotzdem nur 51,5 Prozent der verfügbaren Sitzplätze. Die Handyvideos erzürnter Opernbesucher zeigen in sozialen Medien allerdings eine sehr unterschiedliche Platzverteilung. Während gute Sitzplätze ausreichend Sicherheitsabstände hatten, saßen die Zuschauer auf den oberen Rängen tatsächlich dicht an dicht.