„Contact Tracing“: Grazer Gesundheitsamt am Limit

Bis zu 200 Verdachtsfällen pro Tag gibt es derzeit in der Murmetropole. „Wir legen das Telefon auf, und es läutet schon wieder.“ Bereits im Juni schrieb Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) einen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz und Minister Rudolf Anschober und bat um Hilfe: „In Deutschland wurde das Personal für die Kontaktrückverfolgung auf fünf Mitarbeiter pro 20.000 Einwohner aufgestockt.“ Er bekam keine Antwort.