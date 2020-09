Ehepaar bei 5-Meter-Absturz verletzt

Beide wurden nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus geflogen. In Altenmarkt verletzte sich am Samstag eine weitere Wanderin. Die 43-jährige Deutsche war mit mehreren Begleitern am „Bauernregelweg“ unterwegs. Beim Abstieg rutschte sie aus und stürzte. Sie musste verletzt in das Schwarzacher Krankenhaus geflogen werden.