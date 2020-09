10 Salzburger Bullen haben ihre „Hetz“ mit Altach

Salzburg-Trainer Jesse Marsch rotierte im Hinblick auf das Europacup-Hinspiel am Dienstag (21 Uhr) gegen Tel Aviv wie angekündigt auf einigen - konkret vier - Positionen. Albert Vallci rückte anstelle des leicht angeschlagenen Maximilian Wöber (Knie) in die Abwehr, Mohamed Camara und Masaya Okugawa eine Etappe davor für Noah Okafor (Adduktoren) und Antoine Bernede. Koita wirbelte als Sturm-Partner neben Topstürmer Daka. Dieser hatte schon in der sechsten Minute nach schöner Vorarbeit von Okugawa die erste Großchance am Fuß. Im direkten Gegenzug fing sich der Favorit nach einem weiten Ball von Samuel Oum Gouet eine Rote Karte ein. Das leichte Textilvergehen an Daniel Nussbaumer endete für Ramalho als letzter Mann mit dem frühen Platzverweis. Enock Mwepu rückte in die Viererabwehr.