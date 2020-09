Ärztekammer warnt: Grippe-Impfstoff wird knapp

Knapp die Hälfte der 153 steirischen Ärzte, die eine Hausapotheke führen, hat an der Umfrage in der erste Septemberhälfte teilgenommen. Das Ergebnis: Nicht weniger als 72 Prozent haben heuer mehr Grippe-Impfstoff bestellt als im Vorjahr. Aber erst 54 Prozent verfügen auch über die Zusage, dass sie diese Menge von ihren Lieferanten bekommen. In Summe liegt die zugesagte Menge ein Viertel unter der bestellten.