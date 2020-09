48 Schüler missbraucht: Lehrer unter Verdacht

Versteckte Kameras in Duschen und WCs

Der 39-jährige Lehrer soll von den Schülern heimlich Videos aufgenommen haben, so etwa beim Duschen oder im WC. Die Kameras waren versteckt - etwa in einem Taschenrechner, Ladegerät oder in einem Rauchmelder in der Toilette -, berichtete die „TT“. Zudem soll er die Schüler unter einem Vorwand dazu gebracht haben, in seine Wohnung zu kommen. Dann soll er seine Opfer gefügig gemacht haben, indem er ihnen Alkohol verabreichte oder ihnen mit Benachteiligungen in der Schule drohte.