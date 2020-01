Tiroler Lehrer (39) soll Schüler missbraucht haben

Verdächtiger in Haft, vom Dienst suspendiert

Der 39-jährige Verdächtige wurde am Montag in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Über ihn wurde mittlerweile Untersuchungshaft verhängt. Überdies wurde seitens der Bildungsdirektion mitgeteilt, dass der 39-Jährige mit sofortiger Wirkung vorläufig vom Dienst suspendiert worden sei. Auch wurde die Betreuung der Schule durch eine Krisenpsychologin in Auftrag gegeben, auch werde für einen „ehestmöglichen Ersatz der Lehrperson“ gesorgt.