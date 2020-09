Wiener FPÖ will Strache-Gelder zurückfordern

Keine Verschnaufpause in der Spesen-Affäre für den früheren FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache: Die Wiener FPÖ will vom nunmehrigen Team-HC-Spitzenkandidaten - der in seiner Zeit als Parteichef auch der Wiener Landespartei vorstand - Gelder zurückfordern, sollte dieser Spesen unrechtmäßig abgerechnet haben. Das hat Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp am Donnerstag bekräftigt. Es geht um eine ordentliche Stange Geld, denn der von Strache verursachte Schaden soll rund 580.000 Euro hoch sein.