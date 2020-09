Übergabe der Tokio-Ausstattung im Kasernenhof

Österreichs Olympia-Ausstattung für die Spiele in Tokio ist mit 17.000 Teilen komplett fertig hergestellt - wird aber nach der Verschiebung des weltgrößten Sportevents von 2020 auf 2021 jetzt erst einmal bis nächsten Mai in der Heeresbekleidungsanstalt in Brunn am Gebirge gelagert (im Video). Präsentiert wird der Tokio-Look der rot-weiß-roten Teilnehmer an den Olympischen Spielen und an den Paralympics daher erst im kommenden Frühjahr...