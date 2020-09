Model Sylvie Meis muss ohne ihre Eltern heiraten

Risiko zu hoch

Der Vater der Niederländerin wird sie in den Kleidern aber nicht in den Arm nehmen können, denn er kann nicht teilnehmen, wie Meis der „Bild“ verriet. Er ist schwer krank und das Risiko, auch durch Corona, sei zu hoch. „Mein Vater ist leider seit Monaten an den Nieren erkrankt, daher ist es für ihn gesundheitlich nicht möglich, nach Florenz zu reisen.“