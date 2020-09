Gates trauert um seinen Vater - den „wahren Bill“

Sein Vater habe einen maßgeblichen Einfluss auf ihn gehabt. „Als ich ein Kind war, war er weder vorschreibend noch dominant, und dennoch ließ er mich nie an Dingen vorbeiziehen, in denen ich gut war, und er drängte mich immer, Dinge auszuprobieren, die ich hasste oder die ich nicht für möglich hielt (Schwimmen und Fußball zum Beispiel). Und er modellierte eine erstaunliche Arbeitsmoral. Er war einer der fleißigsten und angesehensten Anwälte in Seattle sowie ein bedeutender Staatsbürger in unserer Region“, berichtet Gates über seinen Vater.