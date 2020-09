Erster Saisonsieg für Speed-Ass Nici Schmidhofer

Für Skirennläuferin Nicole Schmidhofer hat die Saison standesgemäß begonnen. Die Super-G-Weltmeisterin von 2017 war am Mittwoch bei einem PR-Termin ihres langjährigen Sponsor-Teams klar Schnellste bei einem Kart-Rennen in Kottingbrunn in Niederösterreich und holte sich vor ihren Teamkolleginnen sowie zahlreichen Männern souverän Platz eins auf dem Siegerstockerl. Für Ramona Siebenhofer war das Rennen eine Art „Trauma-Bewältigung“.