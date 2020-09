Produktionsprobleme: PS5 kommt mit der Luftpost

Noch diese Woche dürfte Sony endlich sein Schweigen brechen, was Preis und Starttermin für seine Next-Gen-Konsole PlayStation 5 (PS5) angeht. Wie aus dem Produktionsumfeld zu hören ist, steht Sonys neue Konsole allerdings unter keinem guten Stern, die Japaner könnten Schwierigkeiten bekommen, die Nachfrage zum Start zu bedienen. Weil die Produktion bis zuletzt auf Hochdruck laufen wird, sollen zahlreiche Konsolen in letzter Minute per Luftpost in alle Welt verschickt werden.